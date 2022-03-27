Речник МЗС: "Росія падає у прірву глобальної ізоляції"

Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях не матимуть правових наслідків, каже Ніколенко.

Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це в коментарі ТСН.ua заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції", - сказав він.

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