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Вночі на підступах до Херсона велися бої: у місті чули звук авіації

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Вночі на підступах до Херсона велися бої: у місті чули звук авіації

Містяни чули звуки авіації.

Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як повідомляють херсонці, після 22:00 години в різних частинах міста було чутно звук авіації, люди бачили літаки. Також у центрі міста загорілася недобудована будівля на Центральному ринку.

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