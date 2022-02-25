Під Харковом ЗСУ "віджали" техніку в окупантів

Під Харковом ЗСУ "віджали" техніку в окупантів

Українці мають додаткову техніку "подаровану" окупантами.

У Харківському напрямку відучора точаться жорстокі бої. ЗСУ на НГУ нищать російські танки. Деяку техніку вдалося просто "віджати".

Про це повідомляє "Останній блокпост".

"У Харкові на Салтівському напрямку наші "віджали" в окупантів 2 Зушки на базі КАМАЗА", - пишуть військові.

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