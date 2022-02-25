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Под Харьковом ВСУ "отжали" технику у оккупантов

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Под Харьковом ВСУ "отжали" технику у оккупантов

Украинцы имеют дополнительную технику "подаренную" оккупантами.

В Харьковском направлении со вчерашнего дня идут жестокие бои. ВСУ на НГУ уничтожают российские танки. Некоторую технику удалось просто "отжать".

Об этом сообщает "Последний блокпост".

"В Харькове на Салтовском направлении наши "отжали" у оккупантов 2 Зушки на базе КАМАЗА", — пишут военные.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

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