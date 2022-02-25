ЗСУ самовіддано бороняться за чотирма напрямками - Міноборони

Сили противника переважають.

Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії за чотирма напрямками.

Про це повідомила радниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, йдеться про такі напрямки: Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС. Втім, там сили противника переважають.

"Наші воїни сильні, вмотивовані і незламні. Так само в єдності сильна наша нація", - написала Маляр.

Як повідомлялося, в районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил українських військ. Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.