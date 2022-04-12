Помер відомий аграрій та екснардеп Бакуменко

Бакуменко регулярно привертав увагу до гострих проблем сільського господарства України, завжди відстоював інтереси аграрного сектору.

У понеділок, 12 квітня, помер колишній народний депутат України Олександр Бакуменко. Його серце перестало битися на 62-му році життя.

Трагічну звістку повідомила пресслужба аграрного комітету.

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"11 квітня 2022 року на 62-му році життя перестало битися серце Бакуменка Олександра Борисовича – народного депутата України восьмого скликання, заступника голови комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, голови ради директорів асоціації "Союз птахівників України", генерального директора асоціації "Союз кормовиробників України", - йдеться в повідомленні.

Колектив комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики висловив глибоке співчуття рідним та близьким Олександра Борисовича.

"Пам’ять про Олександра Борисовича Бакуменка назавжди збережеться у наших серцях", - кажуть в комітеті.

Відомо, що народився Олександр Борисович 29 квітня 1959 року у Харкові. Отримавши середню освіту, він закінчив Харківський зооветеринарний інститут, здобувши спеціальність зооінженера.

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Від 1985 працював в багатьох сільськогосподарських підприємствах в галузі птахівництва, займався громадською діяльністю. У 2003 році був обраний головою ради директорів Асоціації "Союз птахівників України", а у 2007 році став генеральним директором Асоціації "Союз кормовиробників України".

Олександр Борисович був знаним та професійним у своїй галузі фахівцем. у 2006 році приймав участь в роботі International Poultry Council (США) та Національної сільськогосподарської палати України. Також у 2007 році при уряді була створена Рада національних асоціацій товаровиробників, в якій Бакуменко очолював комітет з питань захисту внутрішнього ринку.

Олександр Бакуменко регулярно привертав увагу до гострих проблем сільського господарства України, завжди відстоював інтереси вітчизняного аграрного сектору та українських сільгосптоваровиробників.

Нагадаємо, раніше померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт.

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