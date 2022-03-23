Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт

Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Померла держсекретарка США в адміністрації президента Білла Клінтона Мадлен Олбрайт.

Вона пішла з життя у віці 84 років. Про це повідомила її сім'я в офіційній заяві у Twitter.

Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

Зауважимо, Мадлен Олбрайт (при народженні Марія Яна Корбелова) походила з родини чеських євреїв. Її життєва історія складається з лондонського періоду, навчання в католицькому пансіоні Швейцарії і 1957 року - отримання американського громадянства. Свою популярність Мадлен Олбрайт здобула завдяки політичній кар'єрі: небачена до 1997 року подія - призначення жінки на посаду державного секретаря США, яку вона з гідністю обіймала протягом чотирьох років.

Нагадаємо, днями на 99-му році життя помер колишній президент "Барселони" Раймон Карраско-и-Аземар.

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