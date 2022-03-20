На 99-му році життя помер колишній президент "Барселони" Карраско

Клуб висловив співчуття рідним.
34-й президент "Барселони" Раймон Карраско-и-Аземар помер на 99 році життя.
Про це повідомляє пресслужба "Барселони".
Карраско ще в далекому 1968-му став членом правління "Барселони". Потім був віцепрезидентом клубу під час каденції Агусті Монталя. У 1977-му став тимчасовим президентом "Барселони" та очолив перші демократичні вибори очільника клубу.
Пробув на посаді президента пів року – "Барселона" за цей час виграла Кубок Іспанії.
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