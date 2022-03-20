Гравці "Динамо" придбали автомобіль для розвідувального батальйону ЗСУ

Футболісти продовжують допомагати українській армії.

Гравці "Динамо" Київ отримали прохання від одного з розвідувальних батальйонів, які ведуть війну із російським окупантом.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Українським військовим знадобився спецавтомобіль. Це прохання передали капітанові команди Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання із гравцями "Динамо". Протягом дня футболісти самі знайшли та сплатили покупку необхідного автомобіля.

Раніше Беньямін Вербіч відправив в Україну цілу низку необхідних позицій для наших військових.

Також повідомлялося, що футболісти збірної України заснували фонд гуманітарної та військової допомоги.

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