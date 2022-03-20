Маріупольці, які втекли від обстрілів до передмістя, помирають з голоду — Денісова

Маріупольці, які втекли від обстрілів до передмістя, помирають з голоду — Денісова

Не може потрапити гуманітарний вантаж і до населених пунктів, де ведуться бойові дії, на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Київщині.

Мешканці Маріуполя, які втекли від обстрілів російських окупантів до передмістя, помирають від голоду. До більшості міст, які зазнають ворожих бомбардувань, диверсанти не допускають гуманітарні вантажі з їжею, ліками та предметами першої необхідності.

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардувань російських окупантів до Мангуша та Мелекіно, помирають від голоду", — заявила Денісова.

Попри те, що переговори про зелені коридори тривають вже тижденб, від гуманітарної катастрофи потерпає і місто Чернігів. Там немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.

До Херсонщини окупанти не пропустили 14 фур з гуманітарною допомогою, їх російські бойовики розвернули на половині шляху. Зазначається, що в тих гуманітарних вантажах було найнеобхідніше для жителів Херсонщини, зокрема засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування.

Не може потрапити гуманітарний вантаж і до населених пунктів, де ведуться бойові дії, на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Київщині.

"Позбавлення мирного населення їжі та медикаментів є нічим іншим, як катуванням і прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Європейської конвенції з прав людини", — наголосила Денісова.

Уповноважена ВР з прав людини закликала міжнародну спільноту до рішучих дій для стримування агресії Російської Федерації та примушення країни-агресора до припинення війни на території України.

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