Мариупольцы, которые сбежали от обстрелов в пригород, умирают от голода — Денисова

Мариупольцы, которые сбежали от обстрелов в пригород, умирают от голода — Денисова

Не может попасть гуманитарный груз и в населенные пункты, где ведутся боевые действия, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской областях.

Жители Мариуполя, сбежавшие от обстрелов российских оккупантов в пригород, умирают от голода. В большинство городов, подвергающихся вражеским бомбардировкам, диверсанты не пускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами и предметами первой необходимости.

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Жители Мариуполя, сбежавшие от бомбардировок российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода", — заявила Денисова.

Несмотря на то, что переговоры о зеленых коридорах продолжаются уже неделю, от гуманитарной катастрофы страдает и город Чернигов. Там нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды.

В Херсонскую область оккупанты не пропустили 14 фур с гуманитарной помощью, их российские боевики развернули на половине пути. Отмечается, что в этих гуманитарных грузах было необходимо для жителей Херсонщины, в частности средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание.

Не может попасть гуманитарный груз и в населенные пункты, где ведутся боевые действия, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской областях.

"Лишение мирного населения пищи и медикаментов является ничем иным, как пыткой и прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека", — подчеркнула Денисова.

Уполномоченная ВР по правам человека призвала международное сообщество к решительным действиям по сдерживанию агрессии Российской Федерации и принуждению страны-агрессора к прекращению войны на территории Украины.

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