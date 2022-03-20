С начала войны уже 10 миллионов украинцев покинули дома — ООН

С начала войны уже 10 миллионов украинцев покинули дома — ООН

Украинцы вынуждены убегать от войны, которую развязала Россия.

По данным ООН, начиная с 24 февраля, когда Россия объявила войну в Украине, по меньшей мере, 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

Он подчеркнул, что те, кто ведет войну, несут ответственность за причинение страданий мирным жителям, которые вынуждены покинуть свои дома.

"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали. Они или перемещенные лица внутри страны или беженцы за рубежом", — написал Гранди.

В связи с тем, кто теряет бой, все, где на свете, является пострадавшим, размышляющим на гражданах, которые должны быть охвачены своими людьми.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) 20 марта 2022

Напомним, около 1,5 миллиона украинских детей стали беженцами из-за вторжения России.

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