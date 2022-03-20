Австралия будет выдавать гуманитарные визы для украинцев на срок до 3 лет

Австралия будет выдавать гуманитарные визы для украинцев на срок до 3 лет

Австралия объявила о новой схеме предоставления гуманитарных виз для украинцев.

Австралия в воскресенье, 20 марта, объявила о новой схеме предоставления гуманитарных виз для украинцев, вынужденных бежать от войны.

Она позволит людям работать, учиться, получать государственную поддержку и доступ к медицинскому страхованию в течение 3 лет.

Об этом заявил министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, передает CNN.

Правительство Австралии заявило, что будет работать с украинско-австралийским сообществом, чтобы обеспечить предоставление соответствующих постоянных визовых вариантов.

С 23 февраля Австралия уже предоставила около 5000 преимущественно временных виз украинцам, из которых около 750 уже прибыли в страну.

Напомним, Австралия дает Украине 70 тысяч тонн угля и деньги на оборону.

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