Япония упростила въезд в страну беженцам из Украины

Украинцы могут законно жить и работать в Японии.

Япония предоставляет возможность въезда украинцам, спасающимся от российского вторжения, даже если у них нет родственников или знакомых в Японии, которые могли бы выступить в качестве гаранта.

Об этом заявили в правительстве страны во вторник, 15 марта, пишет Japan Today.

Правительство планирует изучать каждый случай эвакуации отдельно и выдавать краткосрочную визу на индивидуальный срок. Это также позволит изменить визу на ту, при которой возможно трудоустройство, если пребывание в Японии продлится.

Также читайте Израиль ввел электронные разрешения на въезд, безвиз приостановлен

Вид на жительство в Японии имеют около 1900 украинцев. Въезд перемещенных лиц из Украины ранее требовал, чтобы поручителями были их родственники или знакомые в Японии. Япония уже приняла 47 украинцев на этой основе.

Теперь дверь будет открыта для всех, учитывая гуманитарный кризис, с которым сталкиваются миллионы украинцев из-за продолжающейся войны. Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси подчеркнул, что "даже тем, у кого нет родственников или знакомых в Японии, будет позволено въехать в страну, если это диктуют гуманитарные соображения".

Эвакуированные, которым предоставлено краткосрочное проживание на 90 дней при въезде в Японию, смогут изменить свою визу на визу с правом трудовой деятельности в течение одного года. Это даст право на проживание и законное право заниматься работой.

"Мы будем гибко реагировать на визовый статус, учитывая ситуацию, с которой сталкиваются эвакуированные", — сказал Фурукава.

Читайте также: