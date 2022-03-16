Готовится спасение жителей Изюма — Зеленский.

За прошедшие сутки удалось вывезти из-под российских обстрелов почти 30 тысяч украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за минувшие сутки, 15 марта, удалось спасти 28 тысяч 893 украинца из районов боевых действий в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом он заявил во время своего обращения в ночь на 16 марта.

Зеленский уточнил, что 20 тысяч граждан смогли уехать из Мариуполя.

“Пока только собственным транспортом. Там будет непростая ситуация. Мы боремся за вас. Извините, все очень сложно”, — сказал украинский лидер.

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По словам президента, украинскую колонну с гуманитарным грузом по-прежнему постоянно блокируют российские солдаты на дороге в город. "Но мы не откажемся от попыток спасти людей, спасти город", — заверил он.

Также президент сообщил, что в среду, 16 марта, состоится долгожданное спасение людей из города Изюм Харьковской области. "Гуманитарный коридор согласован", — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность всем защитникам, которые не дают врагу захватить украинские города.

“Каждому защитнику Мариуполя, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Николаева и всех других городов, коротые желает захватить это зло. Благодарен всем, кто держится и борется за жизнь. Ваше сопротивление, ваша стойкость, ваша храбрость позволяют Украине выжить. И сохранить наш народ и нашу землю”, – сказал он в обращении.