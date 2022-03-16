Готується порятунок мешканців Ізюма - Зеленський

Упродовж минулої доби вдалося вивезти з-під російських обстрілів майже 30 тисяч українців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за минулу добу, 15 березня, вдалося врятувати 28 тисяч 893 українці із районів бойових дій у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Про це він заявив під час свого звернення проти ночі 16 березня.

Зеленський уточнив, що 20 тисяч громадян змогли виїхати з Маріуполя.

“Поки що тільки власним транспортом. Там буде складна ситуація. Ми боремося за вас. Вибачте, все дуже складно”, - зауважив український лідер.

Також читайте 16 березня не буде проводитись евакуація жителів Київської області - Верещук

За словами президента, українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, постійно блокують російські солдати на дорозі до міста. “Але ми не відмовимося від намагань врятувати людей, врятувати місто”, - запевнив він.

Також президент повідомив, що в середу, 16 березня, відбудеться довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм Харківської області. “Гуманітарний коридор погоджений”, - наголосив Зеленський.

Президент висловив вдячність усім захисникам, які не дають ворогові захопити українські міста.

“Кожному захиснику Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Миколаєва та всіх інших міст, які хоче захопити це зло. Вдячний усім, хто тримається й бореться за життя. Ваш опір, ваша стійкість, ваша хоробрість дають змогу Україні вижити. І зберегти наш народ і нашу землю”, - сказав він у зверненні.