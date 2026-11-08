Після евакуації її серце зупинилося: у Києві померла вчителька з окупованих Олешків

Олешки / © Фото з відкритих джерел

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У київській лікарні померла 56-річна Олена Пироженко — колишня вчителька фізичної культури з тимчасово окупованих Олешків, що на Херсонщині. Жінку із важкими порушеннями рухових функцій вдалося вивезти реанімобілем наприкінці жовтня під час гуманітарної місії. Однак виснажений окупацією та хворобою організм не витримав.

Про це повідомили її колеги з Олешківського опорного закладу освіти №4 на сторінці у Facebook.

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Олена Пироженко / © Facebook

Втрата чоловіка та евакуація з Олешків: через що довелося пройти Олені Пироженко

За словами виконувачки обов’язків директора школи Надії Штанько, життя педагогині в окупації було сповнене важких випробувань: навесні в окупованій громаді помер її чоловік, а сама Олена через проблеми зі здоров’ям залишалася вдома до останнього та потребувала постійного догляду.

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Після успішного вивезення реанімобілем із небезпечної зони жінку одразу госпіталізували до столичної клініки. Та прихисток у Києві став для неї останнім.

«На жаль, виснажене боротьбою серце зупинилося у київській лікарні. Вона прагнула жити та бути поруч із рідними, але пережитий біль виявився надто важким», — написали колеги Олени Пироженко.

Від легкої атлетики до шкільного класу: життєвий шлях Олени Пироженко

Як зазначають у навчальному закладі, до того як присвятити себе школі, Олена Пироженко мала успішну спортивну кар’єру — була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики та виступала за збірну СРСР. Згодом жінка почала навчати дітей фізичній культурі, передаючи учням не лише любов до спорту, а й силу духу та витривалість.

За спогадами колег та учнів, вона була світлою, щирою й чуйною людиною, яка завжди вміла надихнути й підтримати у скрутну хвилину.

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«Ми запам’ятаємо її енергійною, усміхненою, завжди готовою підтримати порадою чи словом. Вона вчила наших дітей рухатися вперед, не здаватися перед труднощами та тримати стрій. Низький уклін за працю та світлу душу. Спочивайте з миром, дорога колего», — написали у колективі школи.

Евакуація з Олешків — що відомо

Нагадаємо, протягом останніх місяців мешканці тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині опинилися в умовах глибокої гуманітарної кризи. Через постійні обстріли, мінування територій та блокування шляхів виїхати звідти було вкрай складно. У місті виникли серйозні проблеми з електроенергією та водою, а через закриття останнього продуктового магазину ще взимку місцеві жителі фактично залишилися без доступу до харчів.

Ситуація змінилася після домовленостей про тимчасову паузу в бойових діях. 23 жовтня перша леді США Меланія Трамп повідомила, що їй вдалося узгодити з Україною та Росією тимчасове припинення вогню в районі Олешок для доставки гуманітарних вантажів та евакуації цивільних.

Завдяки цьому наприкінці жовтня вдалося вивезти першу групу людей. 31 жовтня українці, які евакуювалися з окупованих Олешок, прибули з території Білорусі на Чернігівщину. Маршрут порятунку був складним і пролягав через кілька етапів: спочатку людей вивезли автобусами до російської Анапи, звідти літаком доправили до Білорусі, а вже звідти вони змогли дістатися підконтрольної Україні території.

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