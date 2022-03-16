Нах*й вслед за кораблями: британские имения российских олигархов, которые должны конфисковать

Нах*й вслед за кораблями: британские имения российских олигархов, которые должны конфисковать

Российские миллиардеры владеют роскошными особняками в Великобритании.

После вторжения России в Украину "друзья" Путина столкнулись с санкциями в Великобритании. Они коснулись всех: от телекоммуникационного магната с имением Суррей стоимостью 68 миллионов долларов до энергетического магната, владеющего особняком Хайгейт за 88 миллионов долларов и других олигархов с многомиллионной собственностью и бизнесом в Великобритании. Пишет Dail Mail.

"Путинским олигархам, российским компаниям, занимающимся поддержкой государства, негде будет укрыться", — сказала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс изданию Sky News.

Алишер Усманов, 17,6 млрд долларов

Поместья – Beechwood House и Sutton Place

Журнал Forbes считает россиянина Алишера Усманова третьим в списке олигархом в РФ с состоянием почти 19 миллиардов долларов.

Основной дом Усманова – Beechwood House, который расположен на севере Лондона. Смотреть поместье здесь.

Он также владеет Sutton Place, особняком Тюдоров, близ Вокинга в Суррее, когда-то принадлежавшего американскому нефтяному магнату Жану Полю Гетти.

Sutton Place / Getty Images

Оба объекта стоят 135 миллионов долларов.

Олег Дерипаска, 4 млрд долларов

Имение на Belgrave Square

Когда-то самый богатый человек России, нефтяной магнат Дерипаска стал известен в Великобритании, когда развлекал лейбористского вельможу лорда Мендельсона на своей яхте на Корфу.

Магнат, близкий к Путину, покинул пост директора российского энергетического гиганта EN+ Group после попадания под санкции.

Олигарх владеет поместьем на Белгрейв-сквер в Лондоне. Этот особняк захватили активисты, протестующие против войны РФ в Украине. Они развернули на имении баннеры с надписями "Эта собственность освобождена".

Belgrave Square / Getty Images

Belgrave Square / Getty Images

Михаил Фридман, 13,5 млрд долларов

Особняк Athlone House

Российский бизнес-магнат, инвестор и филантроп стал соучредителем многонационального российского конгломерата "Альфа-Групп".

По данным американского Forbes, Фридман, у которого израильское гражданство, был седьмым самым богатым россиянином по состоянию на 2017 год (около 13,5 млрд долларов).

Россиянин, отец пятерых детей, теперь называет Британию своим домом после того, как в 2016 году приобрел Athlone House в окрестностях Хемпстед-Хит на севере Лондона за 88,3 миллиона долларов. Имение смотреть здесь.

Отреставрированный особняк включает в себя шесть спальных номеров, сигарную комнату, тренажерный зал, комнату для йоги и подземный бассейн.

Игорь Шувалов, 271 млн долларов

Пентхаус в Whitehall Court

Игорь Шувалов – бывший первый вице-премьер-министр России, а ныне глава Государственной корпорации развития ВЕБ.РФ.

Ставший политиком юрист, отец четырех детей, Шувалов занимает третье место в правительстве России после Путина и бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, и отвечает за экономическую политику в период кризиса, вызванного санкциями Запада, низкими ценами на нефть и низкую стоимость рубля.

Имеет квартиру в Лондоне. По словам российского оппозиционного политика Алексея Навального, Шувалову принадлежит пентхаус площадью 1639 квадратных метров в Whitehall Court в Вестминстере. Смотреть здесь.

Квартира стоимостью 14,9 миллионов долларов имеет шесть спален и гостиную с видом на Темзу.

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