Русские корабли, идущие нах*й: яхты олигархов РФ, которые конфисковали

После вторжения России в Украину 24 февраля Запад ввел ряд санкций против российских миллиардеров, поддерживающих Путина. Мы собрали элитные яхты русских олигархов, которые у них конфисковали.
Яхта Алишера Усманова
Под санкции ЕС попала крупнейшая в мире яхта Dilbar, принадлежащая российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Он приближен к окружению Владимира Путина. Судно конфисковали германские власти в северном городе Гамбург. Об этом пишет Forbes.
Стоимость 156-метровой яхты составляет около 600 миллионов долларов. На ней есть две вертолетные площадки, лифт, джакузи и кинотеатр. Здесь также есть самый большой в мире бассейн на корабле. Яхта может принять одновременно до 40 гостей.
К слову, Усманов приобрел яхту Dilbar в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила его по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев.
Яхта Игоря Сечина
Власти Франции конфисковали 86-метровую яхту Amore Vero российского олигарха и главы "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мер.
Стоимость элитного судна составляет 120 миллионов долларов. Вместимость – 14 человек. Оно имеет лифт, спортзал, джакузи и спа. На яхте также есть бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку.
Яхта Сергея Чемезова
Власти Испании временно конфисковали моторную 6-палубную яхту Valerie, принадлежащую бывшему офицеру КГБ, главе "Ростеха" Сергею Чемезову. Об этом сообщает Reuters.
Стоимость 85-метрового судна – 140 миллионов долларов.
Судно, плавающее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, зарегистрировано на падчерицу Чемезова - Анастасию Игнатову - через компанию на Британских Виргинских островах, согласно данным Pandora Papers.
Яхта была построена на верфях Lürssen в Германии в 2011 году. Она вмещает 27 членов экипажа и 17 гостей.
Яхта Андрея Мельниченко
Финансовая гвардия Италии арестовала крупнейший в мире мотопарусник стоимостью 530 миллионов евро, принадлежащий российскому олигарху Андрею Мельниченко (по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), занимает шестое место в списке российских миллиардеров). Об этом сообщило издание La Repubblica.
Элитное 150-метровое судно A весит около 13 тысяч тонн. Судно спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается самым крупным мотосейлером в мире.
Трехмачтовое судно было построено на верфях Nobiskrug и спущено на воду 5 февраля 2017 года.
Яхта Алексея Мордашова
Финансовая полиция Италии арестовала элитную яхту российского миллиардера из окружения президента РФ Владимира Путина – Алексея Мордашова.
Яхта LADY M – это роскошное судно длиной 65 метров, стоимостью от 55 до 65 миллионов долларов. Она является самой длинной яхтой из алюминия, которую строили в США.
Она была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson. С экипажем до 14 человек яхта может принять до 12 человек в 6 каютах.
Российский бизнесмен Мордашов, президент металлургической группы "Северсталь", владеет капиталом 23 миллиарда евро и является одним из приближенных к президенту России богачей.
Яхта Геннадия Тимченко
Правительство Италии арестовало судно российского олигарха, приближенного к президенту РФ, — владельцу "Волга Груп" Геннадию Тимченко. Элитная 50-метровая яхта Lena стоит 50 миллионов долларов. В ней есть панорамный бассейн, хамам, ванны, украшенные ониксом.
Яхта Александра Михеева
Правительство Испании на Майорке конфисковало яхту Lady Anastasia, владельцем которой является управляющий директор "Рособоронэкспорта" (крупнейшей в России государственной компании по производству и продаже вооружений) — Александр Михеев.
Яхта может вместить до 12 гостей в 5 каютах и 9 членах экипажа.
Яхта Виктора Вексельберга
В порту Пальма-де-Майорки арестовали яхту Tango российского олигарха, председателя совета директоров группы компаний "Ренова" – Виктора Вексельберга, считающегося одним из самых богатых людей России. Ее стоимость – 150 миллионов евро.
77-метровая моторная яхта построена в Нидерландах компанией Feadship. Она может вместить до 14 пассажиров в 7 каютах и 22 членах экипажа.
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