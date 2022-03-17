Русские корабли, идущие нах*й: яхты олигархов РФ, которые конфисковали

После вторжения России в Украину 24 февраля Запад ввел ряд санкций против российских миллиардеров, поддерживающих Путина. Мы собрали элитные яхты русских олигархов, которые у них конфисковали.

Яхта Алишера Усманова

Под санкции ЕС попала крупнейшая в мире яхта Dilbar, принадлежащая российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Он приближен к окружению Владимира Путина. Судно конфисковали германские власти в северном городе Гамбург. Об этом пишет Forbes.

Стоимость 156-метровой яхты составляет около 600 миллионов долларов. На ней есть две вертолетные площадки, лифт, джакузи и кинотеатр. Здесь также есть самый большой в мире бассейн на корабле. Яхта может принять одновременно до 40 гостей.

К слову, Усманов приобрел яхту Dilbar в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила его по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев.

Яхта Алишера Усманова — Dilbar / Getty Images

Яхта Игоря Сечина

Власти Франции конфисковали 86-метровую яхту Amore Vero российского олигарха и главы "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мер.

Стоимость элитного судна составляет 120 миллионов долларов. Вместимость – 14 человек. Оно имеет лифт, спортзал, джакузи и спа. На яхте также есть бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку.

Яхта Игоря Сечина Amore Vero / Getty Images

Яхта Сергея Чемезова

Власти Испании временно конфисковали моторную 6-палубную яхту Valerie, принадлежащую бывшему офицеру КГБ, главе "Ростеха" Сергею Чемезову. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость 85-метрового судна – 140 миллионов долларов.

Судно, плавающее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, зарегистрировано на падчерицу Чемезова - Анастасию Игнатову - через компанию на Британских Виргинских островах, согласно данным Pandora Papers.

Яхта была построена на верфях Lürssen в Германии в 2011 году. Она вмещает 27 членов экипажа и 17 гостей.

Яхта Сергея Чемезова Valerie / Getty Images

Яхта Андрея Мельниченко

Финансовая гвардия Италии арестовала крупнейший в мире мотопарусник стоимостью 530 миллионов евро, принадлежащий российскому олигарху Андрею Мельниченко (по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), занимает шестое место в списке российских миллиардеров). Об этом сообщило издание La Repubblica.

Элитное 150-метровое судно A весит около 13 тысяч тонн. Судно спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается самым крупным мотосейлером в мире.

Трехмачтовое судно было построено на верфях Nobiskrug и спущено на воду 5 февраля 2017 года.

Яхта Андрея Мельниченко SY A / Getty Images

Яхта Алексея Мордашова

Финансовая полиция Италии арестовала элитную яхту российского миллиардера из окружения президента РФ Владимира Путина – Алексея Мордашова.

Яхта LADY M – это роскошное судно длиной 65 метров, стоимостью от 55 до 65 миллионов долларов. Она является самой длинной яхтой из алюминия, которую строили в США.

Она была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson. С экипажем до 14 человек яхта может принять до 12 человек в 6 каютах.

Российский бизнесмен Мордашов, президент металлургической группы "Северсталь", владеет капиталом 23 миллиарда евро и является одним из приближенных к президенту России богачей.

Яхта Алексея Мордашова LADY M / Getty Images

Яхта Геннадия Тимченко

Правительство Италии арестовало судно российского олигарха, приближенного к президенту РФ, — владельцу "Волга Груп" Геннадию Тимченко. Элитная 50-метровая яхта Lena стоит 50 миллионов долларов. В ней есть панорамный бассейн, хамам, ванны, украшенные ониксом.

Яхта Геннадия Тимченко Lena / Getty Images

Яхта Александра Михеева

Правительство Испании на Майорке конфисковало яхту Lady Anastasia, владельцем которой является управляющий директор "Рособоронэкспорта" (крупнейшей в России государственной компании по производству и продаже вооружений) — Александр Михеев.

Яхта может вместить до 12 гостей в 5 каютах и 9 членах экипажа.

Яхта Виктора Вексельберга – Танго/boatinternational.com

Яхта Виктора Вексельберга

В порту Пальма-де-Майорки арестовали яхту Tango российского олигарха, председателя совета директоров группы компаний "Ренова" – Виктора Вексельберга, считающегося одним из самых богатых людей России. Ее стоимость – 150 миллионов евро.

77-метровая моторная яхта построена в Нидерландах компанией Feadship. Она может вместить до 14 пассажиров в 7 каютах и 22 членах экипажа.

Яхта Александра Михеева/boatinternational.com

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