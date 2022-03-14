Австралия ввела санкции против 33-х российских олигархов

Ограничения относятся также к ближайшим родственникам подсанкционных лиц.

Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении 33 российских богачей, которые "получали прямую выгоду от незаконных действий Кремля в Украине с 2014 года", и их ближайших родственников.

Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает CNN со ссылкой на министра иностранных дел Марис Пейн.

В общей сложности под санкции попали 33 человека. Среди них – владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, председатель Ростеха Сергей Чемезов, глава "Транснефти" Николай Токарев, глава банка ВЕБ.РФ Игорь Шувалов и председатель Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Многие из этих олигархов получали прямую выгоду от незаконных действий Кремля в Украине с 2014 года", — говорится в сообщении.

О лицах, оказавшихся под санкциями, говорится, что они "накопили огромные личные богатства и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом России Владимиром Путиным". Содержание введенных ограничений не сообщается.

Таким образом Австралия вслед за США, Великобританией, Канадой, Европейским Союзом и Новой Зеландией ввела санкции в отношении ключевых российских бизнесменов, приближенных к президенту РФ Путину, из-за вторжения в Украину.

Напомним, ранее Австралия объявила о введении санкций против президента страны-агрессорки Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

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