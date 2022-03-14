Белорусский рубль обвалился вслед за российским

По словам экономистов, 45-процентная девальвация белорусского рубля — это только начало.

За время войны России против Украины белорусский рубль обесценился по отношению к доллару примерно на 45%.

Об этом сообщает Радыё Свабода.

По состоянию на 13 марта официальный курс белорусского рубля по отношению к Нацбанку составлял 3 рубля 29 копеек за один доллар США. Но на самом деле практически невозможно купить доллар по такому курсу.

Коммерческие банки устанавливают курсы в обменных пунктах, начиная с 3 рублей 39 копеек за один доллар. 23 февраля, в последний день перед войной, за один доллар США банки давали в среднем 2 рубля 60 копеек.

Девальвация белорусской валюты по отношению к доллару для населения за 17 дней войны в Украине составила около 45%. Большее падение обменного курса с 1990-х годов произошло только в 2011 году. Тогда курс обмена менялся единовременно более чем на 50%. Белорусский рубль за тот год упал втрое.

По словам экономистов, 45-процентная девальвация белорусского рубля за первые 17 дней войны России против Украины — это только начало. Э кономист, старший аналитик BEROC Лев Львовский рассказал, что простые белорусы, юридические лица и даже компании сейчас пытаются обменять рубли на валюту.

Н есколько белорусов рассказали журналистам, что сейчас снять валюту даже со своих счетов становится большой проблемой.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в 17 км от украинской границы Россия развернула свою базу.

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