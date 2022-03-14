Австралія запровадила санкції проти 33-х російських олігархів

Обмеження стосуються також найближчих родичів підсанкційних осіб.

Уряд Австралії оголосив про запровадження санкцій щодо 33 російських багатіїв, які “отримували пряму вигоду від незаконних дій Кремля в Україні від 2014 року”, та їхніх найближчих родичів.

Про це в понеділок, 14 березня, повідомляє CNN з посиланням на міністра закордонних справ Маріс Пейн.

Загалом під санкції потрапили 33 особи. Серед них - власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лебедєв, голова Ростеха Сергій Чемезов, голова "Транснафти" Микола Токарєв, голова банку ВЕБ.РФ Ігор Шувалов та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

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“Багато хто з цих олігархів отримували пряму вигоду від незаконних дій Кремля в Україні від 2014 року”, - йдеться у повідомленні.

Про осіб, які опинилися під санкціями, сказано, що вони "накопичили величезні особисті багатства та мають економічне та стратегічне значення для Росії, у тому числі внаслідок їх зв'язків з президентом Росії Володимиром Путіним". Зміст запроваджених обмежень не повідомляється.

Таким чином Австралія услід за США, Великобританією, Канадою, Європейським Союзом та Новою Зеландією запровадила санкції щодо ключових російських бізнесменів, наближених до президента РФ Путіна, через вторгнення до України.

Нагадаємо, раніше Австралія оголосила про запровадження санкцій проти президента країни-агресорки Володимира Путіна та низки вищих посадових осіб Росії.

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