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Австралія оголосила санкції проти Путіна та його холуїв

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Австралія оголосила санкції проти Путіна та його холуїв

Associated Press

Крім Путіна, йдеться про Лаврова, Шойгу, Мішустіна та Колокольцева.

Австралія оголосила про запровадження санкцій проти президента країни-агресорки Володимира Путіна та низки вищих посадових осіб Росії.

Про це розповів прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, інформує ABC News.

Крім Путіна йдеться про російських міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

Також Моррісон вважає, що вторгнення РФ до України відбулося не зовсім за графіком чи планом, на який очікувала Росія.

Раніше у Верховній Раді України зібрали найсвіжіші успіхи України за 27 лютого на міжнародній арені.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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