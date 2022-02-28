Австралія оголосила санкції проти Путіна та його холуїв

Австралія оголосила санкції проти Путіна та його холуїв

Крім Путіна, йдеться про Лаврова, Шойгу, Мішустіна та Колокольцева.

Австралія оголосила про запровадження санкцій проти президента країни-агресорки Володимира Путіна та низки вищих посадових осіб Росії.

Про це розповів прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, інформує ABC News.

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Крім Путіна йдеться про російських міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

Також Моррісон вважає, що вторгнення РФ до України відбулося не зовсім за графіком чи планом, на який очікувала Росія.

Раніше у Верховній Раді України зібрали найсвіжіші успіхи України за 27 лютого на міжнародній арені.