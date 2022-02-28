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Австралия объявила санкции против Путина и его холуев

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Австралия объявила санкции против Путина и его холуев

Associated Press

Кроме Путина, речь идет о Лаврове, Шойге, Мишустине и Колокольцеве.

Австралия объявила о введении санкций против президента страны-агрессора Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Об этом рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ABC News.

Кроме Путина речь идет о российских министрах иностранных дел Сергее Лаврове, министре обороны Сергее Шойге, премьер-министре Михаиле Мишустине и министре внутренних дел Владимире Колокольцеве.

Также Моррисон считает, что вторжение РФ в Украину произошло не совсем по графику или плану, которого ожидала Россия.

Ранее в Верховной Раде Украины собрали свежие успехи Украины за 27 февраля на международной арене.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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