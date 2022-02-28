Австралия объявила санкции против Путина и его холуев

Австралия объявила санкции против Путина и его холуев

Кроме Путина, речь идет о Лаврове, Шойге, Мишустине и Колокольцеве.

Австралия объявила о введении санкций против президента страны-агрессора Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Об этом рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ABC News.

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Кроме Путина речь идет о российских министрах иностранных дел Сергее Лаврове, министре обороны Сергее Шойге, премьер-министре Михаиле Мишустине и министре внутренних дел Владимире Колокольцеве.

Также Моррисон считает, что вторжение РФ в Украину произошло не совсем по графику или плану, которого ожидала Россия.

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