В МИД России жалуются: Лавров не может попасть в Женеву

В МИД России жалуются: Лавров не может попасть в Женеву

Россияне испытывают первые неудобства из-за закрытого неба Евросоюза.

После того, как Евросоюз принял решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России, у российской правительственной делегации, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, возникли трудности с прибытием на конференцию Совета по правам человека ООН в Женеве.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире канала Россия-1, передает агентство "Анадолу".

По ее словам, российская делегация должна прибыть в швейцарский город во вторник, 1 марта. Но поскольку страны Европы, расположенные вокруг нейтральной Швейцарии, закрыли небо для пролета российских самолетов, сделать это будет непросто.

"Начинаются разговоры о том, что мы должны якобы оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для попавших под санкции бортов. Какая чепуха", — возмущалась спикер российского МИД.

Действительно, визит Лаврова может состояться беспрепятственно разве что с применением "батута Рогозина" — главе "Роскосмоса" нужно запустить Лаврова и его делегацию в стратосферу с приземлением в Женеве.

Закрытое небо над Евросоюзом создало также проблемы для возвращения российских туристов, которые в настоящее время находятся в европейских странах — в частности, в Венгрии, Болгарии, Австрии, Словении, Великобритании и португальской Мадейре. Для их возвращения домой ищут обходные пути через третьи страны – Турцию, Египет и ОАЭ.

Напомним, ранее Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета, которым глава российской Государственной думы Вячеслав Володин возвращался из Никарагуа и Кубы в Москву.

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