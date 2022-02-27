Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украина направила в Гаагу иск против России — Зеленский

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина направила в Гаагу иск против России — Зеленский

Зеленский подчеркнул, что войну в Украине нужно немедленно прекратить.

Украина обратилась к Международному трибуналу в Гааге из-за действий российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина подала в Международный суд в Гааге свое заявление против России. Россия должна отвечать за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим срочно принять решение о прекращении военной деятельности России сейчас и ожидаем, что судебные процессы начнутся на следующей неделе", — подчеркнул президент

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация