Украина направила в Гаагу иск против России — Зеленский

Зеленский подчеркнул, что войну в Украине нужно немедленно прекратить.

Украина обратилась к Международному трибуналу в Гааге из-за действий российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

" Украина подала в Международный суд в Гааге свое заявление против России. Россия должна отвечать за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим срочно принять решение о прекращении военной деятельности России сейчас и ожидаем, что судебные процессы начнутся на следующей неделе", — подчеркнул президент