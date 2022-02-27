Україна направила до Гааги позов проти Росії - Зеленський

Україна направила до Гааги позов проти Росії - Зеленський

Зеленський наголосив, що війну в Україні потрібно негайно припинити.

Україна звернулась до Міжнародного трибуналу в Гаазі через дії російських окупантів в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

" Україна подала до Міжнародного суду в Гаазі свою заяву проти Росії. Росія повинна відповідати за маніпулювання поняттям геноциду для виправдання агресії. Ми просимо терміново прийняти рішення про припинення військової діяльності Росії зараз і очікуємо, що судові процеси почнуться наступного тижня", - наголосив президент