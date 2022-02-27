Українська армія отримала контроль над Харковом

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Контроль над Харковом повністю під українською армією.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, силами ЗСУ, Нацполіції, тероборони відбувається повна зачистка міста від ворога.

"Російський ворог абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ, здаються", - повідомив очільник області.

Харків.12:45. Фото: медіагрупа "Об'єктив".

Чугуїв повністю контрольований українськими військами, розвішені українські прапори на адмінприміщеннях.

Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському. Там фіксують окремі колони російської техніки. "Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу", - наголосив Синєгубов.