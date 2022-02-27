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Украинская армия получила контроль над Харьковом

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Украинская армия получила контроль над Харьковом

Харьков.12:45. Фото: медиагруппа "Объектив".

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Контроль над Харьковом полностью под украинской армией.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

По его словам, силами ВСУ, Нацполиции, терробороны идет полная зачистка города от врага.

"Российский враг абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ, сдаются", — сообщил глава области.

Харьков.12:45. Фото: медиагруппа
Харьков.12:45. Фото: медиагруппа "Объектив".

Чугуев полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админпомещениях.

Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Там фиксируют отдельные колонны российской техники. "Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", – подчеркнул Синегубов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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