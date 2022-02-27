Украинская армия получила контроль над Харьковом

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Контроль над Харьковом полностью под украинской армией.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

По его словам, силами ВСУ, Нацполиции, терробороны идет полная зачистка города от врага.

"Российский враг абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ, сдаются", — сообщил глава области.

Харьков.12:45. Фото: медиагруппа "Объектив".

Чугуев полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админпомещениях.

Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Там фиксируют отдельные колонны российской техники. "Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", – подчеркнул Синегубов.