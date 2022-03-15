Четвертый пакет санкций ЕС против России не будет последним – Зеленский

Четвертый пакет санкций ЕС против России не будет последним – Зеленский

Украинский президент продолжает работать с западными партнерами по поводу новых ограничений против российского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ставший уже четвертым по счету пакет санкций Евросоюза против России не будет последним, если война будет продолжаться.

Об этом он сообщил во время обращения к украинцам в ночь на 15 марта.

"Мы работаем с партнерами над новыми ограничениями, которые будут применены против российского государства", — подчеркнул президент.

По его словам, за войну, разрушение демократии и репрессии против людей каждый получит ответ от мира.

"Это только начало", — предупредил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 19 дней войны

Напомним, постоянные представители Евросоюза утвердили 14 марта четвертый пакет санкций против России из-за развязанной ею войны в Украине.

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