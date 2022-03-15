Зеленский наградил сразу 234 военнослужащих

59 из них – посмертно.

Новое количество наград получило своих украинских героев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о наградах.

"Только что подписал указ о награждении государственными наградами Украины 234 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, проявивших личное мужество и героизм в борьбе за Украину, за нашу независимость. 59 из них – посмертно. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за наше государство", – отметил он.

Отдельно поблагодарил всех героев.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 19-ти дней войны. «Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне». Обращение Владимира Зеленского по итогам 19-ти дней войны. Опубликовано Офис Президента Украины Понедельник, 14 марта 2022 г.

Читайте также:

Добровольные уплаты единого налога: Зеленский анонсировал послабление для бизнеса

Российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две войны в Чечне — Зеленский

Жители Куреневки в Киеве после взрыва радуются, что попало не в сам дом