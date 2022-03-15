Зеленский предложил российским солдатам выбор

Украинский президент пообещал российским военным достойное отношение в плену.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил российских военных, которые сдадутся в плен ВСУ, что отношение к ним в плену будет лучше, чем было в российской армии.

Об этом он объявил в своем обращении в ночь на 15 марта.

К российским солдатам, которые уже перешагнули украинскую границу и которых еще только собираются отправить воевать против Украины, глава государства обратился на их языке.

“Российские срочники послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизнь, вас очень много, но и ваши жизни тоже заберут. Ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить”, – сказал Владимир Зеленский.

Также читайте Российские войска не могут добиться своей цели: Генштаб ВСУ описал ситуацию на фронте 14 марта

По его словам, из перехваченных украинскими спецслужбами разговоров, которые российские военные ведут между собой и во время телефонных звонков домой, стало понятно, каково их настоящее отношение "к этой войне и этому позору".

“Мы знаем, кто вы такие, потому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс выжить, если вы сдадитесь нашим силам. Мы будем обращаться с вами так, как и следует обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно - так, как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте”, — призвал президент.

Читайте также: