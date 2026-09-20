Даже у президентов нет такой привилегии: кто может пересекать границу без паспорта

Паспорт

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Для международных путешествий почти всем людям в мире нужен паспорт. Исключение составляют только трое – король Великобритании Карл III, а также император Японии Нарухито и императрица Масако.

Об этом пишет The European Times.

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Карл III получил право путешествовать без паспорта после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. На официальном сайте британской королевской семьи отмечается, что монарху для заграничных поездок британский паспорт не требуется.

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Вместо него используют специальный документ с просьбой разрешить монарху беспрепятственно пересечь границу, а также предоставить ему необходимую защиту и помощь.

В то же время, все остальные члены британской королевской семьи должны иметь обычные паспорта.

Японский император тоже путешествует без паспорта

Подобное исключение действует для императора Японии Нарухито и императрицы Масако.

По данным Asienspiegel, еще в 1971 году японские власти решили, что оформление паспорта для императора или императрицы неуместно из-за их особого статуса.

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Вместо паспорта при международных поездках используют специальный документ, выданный японским правительством. Министерство иностранных дел Японии также заранее уведомляет страну назначения о предстоящем визите.

Остальные члены японской императорской семьи такой привилегии не имеют и путешествуют с дипломатическими паспортами.

Напомним, украинцам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами страны, больше не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение «Резерв+» для оформления или обмена паспорта.

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