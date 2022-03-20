Австралия дает Украине 70 тысяч тонн угля и деньги на оборону

Австралия дает Украине 70 тысяч тонн угля и деньги на оборону

Также Австралия выделит 30 млн австралийских долларов (около $22 млн) на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины.

Австралия выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму 21 млн австралийских долларов ($15,5 млн).

Об этом сообщает МИД Австралии.

Военная и гуманитарная помощь

Таким образом, объем предоставляемой Киеву военной помощи составит 91 млн австралийских долларов (более $67 млн).

Также Австралия выделит 30 млн австралийских долларов (около $22 млн) на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины, прежде всего женщинам, детям, старикам и инвалидам. Общий объем выделенной Украине гуманитарной помощи составит 65 млн. австралийских долларов (около $48 млн.).

Кроме того, страна освободит от налога помощь, которую будут отправлять австралийские организации в страны, непосредственно поддерживающие украинских беженцев: Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию .

Уголь

Австралия поддержит и энергетическую безопасность Украины, передав не менее 70 тыс. тонн угля. Сейчас Канберра работает с правительствами Украины и Польши, чтобы доставить груз при первой же возможности. Стоимость угля и их доставка в порт назначения возместится правительством Австралии.

Санкции против РФ

Австралия запретила продажу глинозема и алюминиевой руды в Россию. Это ограничит возможности России по производству алюминия – важнейшего компонента производства оружия и боеприпасов, машиностроения, аэрокосмической отрасли. Россия получает от Австралии 20% собственных потребностей в глиноземе.

В целом Австралия ввела 476 санкций против 443 человек, в том числе многих олигархов, приближенных к президенту Путину.

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