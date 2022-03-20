Австралія дає Україні 70 тисяч тонн вугілля і гроші на оборону

Австралія дає Україні 70 тисяч тонн вугілля і гроші на оборону

Також Австралія виділить 30 млн австралійських доларів (близько $22 млн) на гуманітарну допомогу цивільному населенню України.

Австралія виділить Україні додаткову військову допомогу на суму 21 млн. австралійських доларів ($15,5 млн.).

Про це інформує МЗС Австралії.

Військова і гуманітарна допомога

Таким чином, обсяг військової допомоги, що надається Києву, складе 91 млн австралійських доларів (понад $67 млн).

Також Австралія виділить 30 млн австралійських доларів (близько $22 млн) на гуманітарну допомогу цивільному населенню України, насамперед жінкам, дітям, людям похилого віку та інвалідам. Загальний обсяг виділеної Україні гуманітарної допомоги становитиме 65 млн. австралійських доларів (близько $48 млн.).

Крім того, країна звільнить від податку допомогу, яку відправлятимуть австралійські організації до країн, що безпосередньо підтримують українських біженців: Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини .

Вугілля

Австралія підтримає і енергетичну безпеку України, передавши щонайменше 70 тис. тонн вугілля. Зараз Канберра працює з урядами України та Польщі, щоб доставити вантаж при першій же можливості. Вартість вугілля та його доставка до порту призначення відшкодується урядом Австралії.

Санкції проти РФ

Австралія заборонила продаж глинозему та алюмінієвої руди до Росії. Це обмежить можливості Росії з виробництва алюмінію — найважливішого компонента виробництва зброї та боєприпасів, машинобудування, аерокосмічної галузі. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі.

Загалом Австралія ввела 476 санкцій проти 443 осіб, зокрема багатьох олігархів, наближених до президента Путіна.

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