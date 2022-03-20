Центробанк Багамських островів виявив активи росіян на $3 млрд

Раніше Багами засудили російську військову агресію в Україні та наказали своїм фінансовим установам припинити всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції Заходу.

Центральний банк Багамських островів виявив на рахунках фінустанов своєї країни близько 3 мільярдів доларів, власники яких пов’язані з Росією.

Про це інформує Reuters.

Центральний банк Багамів виявив депозити на суму 420 мільйонів доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 мільярда доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею".

Зазначається, що ці активи відносяться тільки до міжнародного банківського сектору. До цієї суми не увійшли російські активи, які можуть зберігатися в багамських банках, що працюють з місцевим населенням.

Не повідомляється, яка частина цих активів перебуває під санкціями.

Багамські острови – одна з найбільших офшорних зон у світі. Багами засудили російську військову агресію в Україні та наказали своїм фінансовим установам припинити всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції Заходу.

Нагадаємо, що європейці влаштували полювання на розкоші росіян, а США шукають закордонні сотні мільярдів Путіна.

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