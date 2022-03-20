Російські війська заблокували гуманітарний вантаж на Херсонщині - Зеленський

Упродовж минулої доби працювали вісім гуманітарних коридорів.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як у суботу, 19 березня, відбувалася евакуація мешканців українських міст, які перебувають під обстрілами російських окупантів.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 20 березня.

За його словами, упродовж минулої доби вдалося налагодити роботу восьми гуманітарних коридорів та врятувати 6623 людини.

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“Через обстріли окупантів нам не вдалося забрати людей з Бородянки Київської області. Але ми не полишимо цих спроб. З Бервиці, Бучі, Богданівки евакуювали українців до Броварів. З Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька й Рубіжного Луганської області забирали людей до Бахмута. Вдалося виїхати й понад 4000 маріупольців у Запоріжжя”, - перерахував президент.

Зеленський також висловив жаль з приводу того, що не вдалося доставити гуманітарний вантаж у міста Херсонської області.

“Російські війська заблокували рух нашої колони. Навіщо? Їхня мета не змінилася – так само намагаються зображати у своїй пропаганді, ніби Україна полишила громадян без найнеобхіднішого. Ніби Росія їх від чогось постійно рятує. Хоча ще 23 лютого у наших херсонців було всього більше, ніж в областях самої Росії”, - наголосив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 24-го дня війни

Нагадаємо, на 20 березня гуманітарні коридори заплановано з Київської області та з Маріуполя Донецької області.