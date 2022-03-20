"Переговори не є простими й приємними. Але вони необхідні", - Зеленський

"Переговори не є простими й приємними. Але вони необхідні", - Зеленський

Президент України мав телефонну розмову з президентом Франції.

Президент Володимир Зеленський продовжує переговорний процес із президентами, прем'єр-міністрами, політиками з багатьох країн, аби ті тиснули на Росію, яка пішла війною проти України. У суботу Зеленський переговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Говорив з президентом Франції Макроном. Про нашу взаємодію. Про пошук рішення для миру, для звільнення наших територій. Для порятунку наших людей", - сказав Зеленський у нічному відеозверненні 20 березня.

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Він додав, що "переговори не є простими й приємними. Але вони необхідні. Бо це – про життя. Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз. Бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення - кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна".

У суботу Зеленський також виступив перед парламентом Швейцарії, яка приєдналася до санкцій, які Євросоюз запровадив проти Росії.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 24-го дня війни

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