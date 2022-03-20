Вартість пального падає, але ціну на заправках знизили не скрізь

Вартість пального падає, але ціну на заправках знизили не скрізь

Просто зараз відбувається паливна революція.

АЗС почали масово знижувати ціни на пальне. В середньому літр 95 подешевшав на сім гривень, а дизпаливо - десь на п'ятірку.

Про це йдеться в ТСН.

Ціна пального на українських заправка пішла вниз. Після шокової вартості подекуди і до 50 гривень - знижка у 5, а то й десять гривень на літрі виглядає справді обнадійливо.

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Але для цього знадобилось два рішення згори. Уряд прибрав акциз і знизив ПДВ до 7-ми відсотків. Для розуміння, раніше усі податки і збори складали ледь не половину вартості пального. А Мінекономіки розрахував нову формулу. Згідно неї звичайний бензин не може коштувати більше 33 гривень, дизель не перевищувати позначку в 37. Втім, ціну на заправках знизили не скрізь.

Справді, ціну на преміальні марки формує сам ринок. Однак, є ще одна біда: бензин і дизель дістається не всюди.

Деякі мережі АЗС публікують на своїх сайтах актуальні карти заправок, які працюють, та обмеження на продаж палива. Але усі підкреслюють, перш за все заправляють паливом авто спецслужб та служб критичної інфраструктури. «Нам зараз треба, якщо простою мовою, все, що горить», - каже директор консалтингової Групи А-95 Сергій Куюн.

Щоб пом’якшити удар, уряд поступився екологією на час війни. Дозволили обіг пального Євро 3 і Євро 4. Двигун авта, стверджує Сергій Куюн, не постраждає.

«Це ще один спосіб наповнити ринок. Є таке, як неконденційний товар, як бракованих товар. Він нормальний, але там якась подряпина. Таке є і в нафтопродуктах. З експлуатаційної точки зору він не впливає ні на що, але він одразу переходить в іншу цінову категорію і на нього немає такого попиту, як на стандартні марки», - додає Куюн.

Українські АЗС почали масово знижувати ціни на пальне

Нині увесь ринок пального в Україні нашвидкоруч перебудовується. І за оцінками експертів робить це досить вдало. Міграція населення, зменшення кількості автівок на шляхах значно зменшили попит. Та й самі трейдери шукають нових постачальників там, куди раніше взагалі не дивлись.

Тепер український ринок пального чекає крутий розворот на 180 градусів. Якщо до війни половину від того, чим ми заправляли авто йшло до нас з Білорусі, то тепер лише європейський імпорт. Де не так вже й легко законтракетувати великі партії. Утім позитивний сигнал вже є. Перша 1000 тонн розмитнилась на західному кордоні.

Іншими словами, просто зараз відбувається паливна революція. Всі розуміють, що більше на наших заправках ніколи не буде палива з країн, з яких нам везли не тільки бензин і дизель, а й загарбницькі танки.

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