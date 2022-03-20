Стоимость горючего падает, но цену на заправках снизили не везде

Прямо сейчас происходит топливная революция.

АЗС начали массово снижать цены на горючее. В среднем литр 95 подешевел на семь гривен, а дизтопливо – где-то на пятерку.

Об этом говорится в ТСН.

Цена горючего на украинских заправках пошла вниз. После шоковой стоимости кое-где и до 50 гривен – скидка в 5, а то и десять гривен на литре выглядит действительно обнадеживающе.

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Но для этого понадобилось два решения сверху. Правительство убрало акциз и снизило НДС до 7-ми процентов. Для понимания ранее все налоги и сборы составляли чуть ли не половину стоимости горючего. Минэкономики же рассчитало новую формулу. Согласно ей, обычный бензин не может стоить больше 33 гривен, дизель не превышать отметку в 37. Впрочем, цену на заправках снизили не везде.

Действительно, стоимость премиальных марок формирует сам рынок. Однако есть еще одна беда: бензин и дизель доставляют не везде.

Некоторые сети АЗС публикуют на своих сайтах актуальные карты работающих заправок и ограничения на продажу топлива. Но все подчеркивают, прежде всего, заправляют топливом авто спецслужб и служб критической инфраструктуры. «Нам сейчас нужно, если на простом языке, все, что горит», — говорит директор консалтинговой Группы А-95 Сергей Куюн.

Украинские АЗС начали массово снижать цены на горючее

Чтобы смягчить удар, правительство уступило экологию во время войны. Разрешили оборот горючего Евро 3 и Евро 4. Двигатель автомобиля, утверждает Сергей Куюн, не пострадает.

"Это еще один способ наполнить рынок. Есть такое, как неконденцийный товар, как бракованный товар. Он нормальный, но там какая-то царапина. Таково есть и в нефтепродуктах. С эксплуатационной точки зрения он не влияет ни на что, но сразу переходит в другую ценовую категорию и на него нет такого спроса, как на стандартные марки", — добавляет Куюн.

Сейчас весь рынок горючего в Украине быстро перестраивается. И по оценкам экспертов делает это достаточно успешно. Миграция населения, уменьшение количества автомобилей на путях значительно снизили спрос. Да и сами трейдеры ищут новых поставщиков там, куда раньше вообще не смотрели.

Теперь украинский рынок горючего ждет крутой разворот на 180 градусов. Если до войны половину от того, чем мы заправляли авто, шло к нам из Беларуси, то теперь только европейский импорт. Где не так уж легко законтракетировать большие партии. Впрочем, положительный сигнал уже есть. Первая 1000 тонн растаможилась на западной границе.

Другими словами, прямо сейчас происходит топливная революция. Все понимают, что больше на наших заправках никогда не будет топлива из стран, из которых нам привезли не только бензин и дизель, но и захватнические танки.

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