Шмигаль розповів про перші результати рішень щодо палива: що змінилося

Шмигаль розповів про перші результати рішень щодо палива: що змінилося

За новими правилами, в Україну вже заїхали перші 1000 тонн палива.

В Україні прибрали акциз, знизили ПДВ та запровадили нову цінову формулу на паливо.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу. Наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр. Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався”, — підкреслив Денис Шмигаль.

Він також додав, що, за новими правилами, в Україну вже заїхали перші 1000 тонн палива.

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