Окупанти обстріляли підземні склади боєприпасів на Івано-Франківщині

Інформація про тип випущених ракет та дані про постраждалих уточнюються.

Росія завдала ударів по підземному складі ракет та авіаційних боєприпасів українських військ в одному з населенних пунктів Івано-Франківської області. Який тип ракет був випущений, зараз уточнюється.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", сказав речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Поки що тип випущених ракет невстановений, але це міг бути "Кинжал", як заявляють самі росіяни.

"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555.Була заява про "Кинжал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити", - сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 13 березня російські війська завдали третього ракетного удару по франківському аеродрому. Летовище також піддавалося атакам російської армії 11 березня, а також у перший день війни, 24 лютого. Нині його інфраструктура майже зруйнована.