Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

На кордоні з Молдовою черги відсутні.

Кількість українців, які намагаються виїхати з країни через війну Росії, трохи зменшилася.

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 12:00 19 березня:

Республіка Польща:

"Ягодин", "Устилуг", "Угринів",

"Рава-Руська", "Смільниця", "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

"Шегині" - 35 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 45 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

"Малі Селменці" - 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 л/а, 20 пішоходів;

"Порубне" - 50 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова – черги відсутні.

Як повідомлялося, до України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки. Також за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

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