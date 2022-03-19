Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

На кордоні з Молдовою черги відсутні.
Кількість українців, які намагаються виїхати з країни через війну Росії, трохи зменшилася.
У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 12:00 19 березня:
Республіка Польща:
- "Ягодин", "Устилуг", "Угринів",
- "Рава-Руська", "Смільниця", "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
- "Шегині" - 35 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів.
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Ужгород" - 45 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів.
Угорщина:
- "Тиса" - 20 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Солотвино" - 0 л/а, 20 пішоходів;
- "Порубне" - 50 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова – черги відсутні.
Як повідомлялося, до України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки. Також за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.
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