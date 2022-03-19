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Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

Дата публікації
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12к
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Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

facebook/ДПСУ

На кордоні з Молдовою черги відсутні.

Кількість українців, які намагаються виїхати з країни через війну Росії, трохи зменшилася. 

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 12:00 19 березня: 

Республіка Польща:

  • "Ягодин", "Устилуг", "Угринів",
  • "Рава-Руська", "Смільниця", "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Краківець" - 30 л/а,  0 автобусів, 0 пішоходів
  • "Шегині" - 35 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Ужгород" - 45 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів.

Угорщина:

  • "Тиса" - 20 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 20 пішоходів;
  • "Порубне" - 50 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова – черги відсутні.

Як повідомлялося, до України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки. Також за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

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