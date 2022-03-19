До України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб

До України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб

Пасажиропотік на кордоні протягом останніх трьох діб зменшився.

До України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки.

Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 317 тисяч громадян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За добу 18 березня державний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули понад 69 тисячі осіб та майже 13 тисяч транспортних засобів.

Минулої доби з України вибули більше 50 тисяч осіб. Понад 32 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.

Також за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Нагадаємо, в Україні знову запрацювала міграційна служба.

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