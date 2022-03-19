Пасажиропотік на кордоні протягом останніх трьох діб зменшився.
До України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки.
Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 317 тисяч громадян.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
За добу 18 березня державний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули понад 69 тисячі осіб та майже 13 тисяч транспортних засобів.
Минулої доби з України вибули більше 50 тисяч осіб. Понад 32 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.
Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.
Також за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.
Нагадаємо, в Україні знову запрацювала міграційна служба.
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