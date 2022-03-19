19 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

До потерпілих регіонів також доправлять гуманітарну допомогу.

У суботу, 19 березня, в Україні знову будуть працювати гуманітарні коридори для евакуації людей з регіонів, які найбільше потерпіли від російської агресії.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори відкриті за такими напрямками:

Донецька область

З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш/Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту.

Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

Київська область

Із села Бервиця Київської області до міста Бровари Київської області (Бервиця – Мокрец – Заворичі – Калита – Семиполки – Літки – Рожни – Пухівка – Калинівка – Бровари).

Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Люди із с.Бервиця самостійно рухаються до мосту с. Мокрець, де переходять річку Трубіж. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

З міста Буча Київської області до селища Білогородка Київської області (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка).

Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10.00 із селища Білогородка. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Із селища Богданівка Київської області до міста Бровари (Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Калинівка – Бровари).

Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

З міста Бородянка Київської області до міста Біла Церква (Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочеров – Брусилів – Фастів – Біла Церква).

Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Біла Церква. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Гуманітарні вантажі у Луганській області

Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Лисичанськ Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Бахмут).

Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.

Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Сєверодонецьк Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).

Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.

Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Попасна Луганської області (Бахмут – Попасна). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.

Гуманітарний вантажі у Херсонській області

Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Херсон (Апостолове – Нововоронцовка – Берислав – Херсон – Берислав – Нововоронцовка – Апостолове).

Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із селища Апостолове.

Як повідомлялося, напередодні з дев'яти гуманітарних коридорів спрацювало сім. Гуманітарними коридорами 18 березня евакуйовано 9145 українців. Зокрема, вдалося вивезти до Запоріжжя 4972 жителів Маріуполя, з яких 1124 – діти.

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