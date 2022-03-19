Для мешканців Луганської області погоджено гуманітарний коридор

"Режим тиші" погоджений від 09:00 19 березня.

Для мешканців Луганської області на суботу, 19 березня, погоджено гуманітарний коридор.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, протягом дня служби будуть намагатися евакуювати людей з найбільш потерпілих населених пунктів, а також доправити туди їжу, воду та медикаменти.

“Режим тиші” погоджений від 09:00. Евакуація автобусами очікується зі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська. Близько14:00 буде евакуаційний потяг із Новозолотарівки.

“Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані”, - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, напередодні з дев'яти гуманітарних коридорів спрацювало сім. Гуманітарними коридорами 18 березня евакуйовано 9145 українців. Зокрема, вдалося вивезти до Запоріжжя 4972 жителів Маріуполя, з яких 1124 – діти.

Читайте також: