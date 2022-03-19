Для жителей Луганской области согласован гуманитарный коридор

"Режим тишины" согласован с 09:00 19 марта.

Для жителей Луганской области на субботу, 19 марта, согласован гуманитарный коридор.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в течение дня службы будут пытаться эвакуировать людей из наиболее пострадавших населенных пунктов, а также доставить туда еду, воду и медикаменты.

"Режим тишины" согласован с 09:00. Эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска. Около14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаровки.

“Гуманитарный коридор согласован на высоком уровне. Надеюсь, договоренности со стороны россиян будут соблюдены”, — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, накануне из девяти гуманитарных коридоров сработало семь. Гуманитарными коридорами 18 марта эвакуировано 9145 украинцев. В частности, удалось вывезти в Запорожье 4972 жителей Мариуполя, из которых 1124 – дети.

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