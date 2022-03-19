Гиганты нефтесервисных технологий прекращают работу в России

Компании отказываются сотрудничать из-за энергетических санкций против РФ.

Американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger заявили в пятницу, что приостановили или прекратили сделки в России в ответ на санкции США из-за вторжения Москвы в Украину.

Об этом компании заявили после массового ухода предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также серии запретов Европейского Союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов.

Об этом пишет Reuters.

Halliburton заявила, что немедленно приостановит будущую деятельность и свернет свою деятельность в России после того, как раньше были прекращены поставки в страну запчастей и продуктов, на которые распространяются санкции.

Schlumberger прекратила новые инвестиции и развертывание технологий, продолжая при этом деятельность, согласно международному законодательству и санкциям, говорится в заявлении компании.

Поставщик нефтяных услуг Baker Hughes отказался комментировать свои сделки в России.​

Энергетические компании BP PLC, Shell, Equinor ASA и Exxon Mobil приостановили или объявили о планах выхода из своей деятельности в России.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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