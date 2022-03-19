В Луганской области без света остались более 103 тысяч жителей

В Луганской области без света остались более 103 тысяч жителей

Нет газа более чем у 35 тысяч человек.

В Луганской области из-за обстрелов российской армии тысячи мирных жителей остались без газа и света.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, повреждения в результате ударов оккупантов очень много. Коммунальщики не успевают, обстрелы иногда почти не утихают.

В Луганской области без газоснабжения находятся 23 населенных пункта полностью, а семь частично. В общей сложности это около 35 тыс. абонентов.

Обесточены 38 населенных пунктов, из которых 26 полностью, а 12 частично. В настоящее время во всех населенных пунктах 103 490 потребителей не имеют электроэнергии.

К слову, спасатели не только ликвидируют пожары и разбирают завалы. Они предоставили людям необходимую помощь после обстрелов, возят воду на нужды гражданского населения и гуманитарную помощь в хранилища.

Как сообщалось, 18 марта погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены десять таможенных жителей. В результате мощных обстрелов российской армией Северодонецка, Рубежного, Приволья, Кременной повреждено около 54 объектов. В их числе 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов.

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