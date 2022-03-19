У Луганській області без світла залишилися понад 103 тисячі мешканців

У Луганській області без світла залишилися понад 103 тисячі мешканців

Не мають газу понад 35 тисяч осіб.

У Луганській області через обстріли російської армії тисячі мирних мешканців залишилися без газу та світла.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, пошкоджень внаслідок ударів окупантів дуже багато. Комунальники не встигають, обстріли іноді майже не вщухають.

Наразі в Луганській області без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю, а сім частково. Загалом це близько 35 тис. абонентів.

Знеструмлені 38 населених пунктів, з яких 26 повністю, а 12 частково. Наразі в усіх населених пунктах 103 490 споживачів не мають електроенергії.

До слова, рятувальники не тільки ліквідують пожежі та розбирають завали. Вони надали людям необхідну допомогу після обстрілів, возять воду на потреби цивільного населення та гуманітарну допомогу у сховища.

Як повідомлялося, 18 березня загинули чотири людини в Сєвєродонецьку та Рубіжному. Поранено десять митних мешканців. Внаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної пошкоджено близько 54 об’єктів. Серед них 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків.

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